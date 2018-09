Niemcy: Imigrant zadźgał nożem 15-latkę. Jest wyrok

Deutsche Welle informuje, że napastnik pochodzi prawdopodobnie z Afganistanu, ale nie wiadomo, ile ma lat. Prokuratorom powiedział, że 15, ale śledczy prowadzący śledztwo uważają, że kłamał. Według ekspertyzy jego wiek to co na mniej 17,5, a możliwe, że nawet 20 lat.

Mimo to niemiecki sąd w Landau skazał go według prawa obowiązującego w przypadku nieletnich, a proces odbywał się bez udziału publiczności. Uznano, że w momencie popełnienia przestępstwa Afgańczyk nie miał 18 lat. Do Niemiec przyjechał w 2016 r. i nie miał ze sobą żadnych dokumentów.

Zabójstwo nastolatki, do którego doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku, wstrząsnęło Niemcami. Imigrant zaatakował piętnastolatkę w drogerii w Kandel (Nadrenia-Palatynat) za to, że się z nim rozstała. Dziewczyna zmarła od ran zadanych nożem.

