Szwecja: Imigrant zgwałcił 10-letnią dziewczynkę. Sąd skierował go na badania

Napastnikiem okazał się imigrant z Libii. Jak ustaliły służby, do napadu doszło w ostatni czwartek, gdy dziewczynka wracała do domu po szkole. Dziecko jechało na rowerze. Mężczyzna porwał 10-latkę i zaciągnął do szopy na rowery stojącej nieopodal bloku, gdzie ją zgwałcił.

Sąd zdecydował o umieszczeniu gwałciciela w szpitalu oraz skierował go na badania psychiatryczne.

To nie pierwsza taka historia związana z arabskim imigrantem. W przeszłości mężczyzna miał molestować 14-letnią dziewczynkę. Ponadto był oskarżany o obnażanie się przed 50-letnią kobietą i proponowanie jej pieniędzy za seks.