Środek Europy. Sąd: Nie wolno zabronić policjantowi pracy w turbanie

Chodzi o sprawę Jaspindera Singha, aspiranta policji w Bremie. Media zainteresowały się tą postacią za sprawą ceremonii zaprzysiężenia, podczas której miał na głowie turban. Policjant konsekwentnie odmawiał zdjęcia tradycyjnego islamskiego nakrycia głowy w trakcie wykonywania czynności służbowych, argumentując, że jest to symbol religijny.

Niemcy. Policjant poskarżył się do sądu, bo komendant kazał mu zdejmować turban

Wobec niewykonania przez funkcjonariusza polecenia przełożonych, komendant jednostki zdecydował, że Singh został przeniesiony na inne stanowisko – w dziale administracyjnym, tak by nie miał kontaktu z obywatelami.

Singh postanowił skierować sprawę na drogę sądową. W swoim wniosku podniósł, że polecenie przełożonego narusza jego wolność wyznania, a także wolność kształcenia i wykonywania zawodu. Jak się okazało, sąd pierwszej instancji podzielił jego punt widzenia.

Rozstrzygnięcie na korzyść Jaspindera Singha

"Brakuje odpowiedniej podstawy prawnej dla tak głębokiej ingerencji w prawa podstawowe" – wskazał w sentencji wyroku. Decyzja komendanta wymagałaby rozporządzenia senatora (ministra miasta-landu Bremy) ds. spraw wewnętrznych. Jak dotąd takie rozporządzenie nie zostało wydane.

Teraz policja może odwołać się od tej decyzji do Wyższego Sądu Administracyjnego.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że podobne sytuacje mają miejsce również w innych państwach europejskich. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii policjantki mogą już nosić np. hidżaby.

W Wielkiej Brytanii czy Francji, wyznawcy islamu są masowo przyjmowani do policji.

