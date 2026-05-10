Opowieść o bohaterze
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Piotr KowalczukAutor:Piotr Kowalczuk

Opowieść o bohaterze

Dodano: 
Alex Zanardi
Alex Zanardi Źródło: Wikipedia / Martin Lee/ CC BY-SA 2.0
PIECZEŃ RZYMSKA Italia z wielkim bólem pożegnała bohatera narodowego, kierowcę wyścigowego i paraolimpijczyka Alexa Zanardiego. Zmarł w domu w Padwie w wieku niecałych 60 lat.

Prezydent Sergio Mattarella w specjalnym oświadczeniu napisał z tej okazji: „Przez lata Zanardi był punktem odniesienia nie tylko dla całego świata sportu. Podziwialiśmy go za odwagę i wielkiego ducha walki, a także za to, że zarażał wszystkich swoim entuzjazmem. Pozostanie na zawsze w sercach i pamięci Włochów”.

To są słowa najszczerszej prawdy. Na wszystkich włoskich arenach sportowych w weekend 2–3 maja wszystkie zawody, od stadionu San Siro, katedry włoskiego futbolu, po prowincjonalne hale sportowe, rozpoczynały się tak samo: od wygaszenia świateł, wyświetlenia fotografii Zanardiego i minuty ciszy. Ale nie było ciszy. Była burza frenetycznych oklasków i łzy w oczach. Wszystkie włoskie gazety wyszły z czarno-białą fotografią Zanardiego na pierwszych stronach.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także