Kijów pogrążył się w ciemnościach po rosyjskich atakach. "Tryb przetrwania"

W czwartek wieczorem w większości dzielnic Kijowa występowały przerwy w dostawie prądu, a metro zostało wyłączone. Pojawiły się również niedobory bieżącej wody w mieście, ponieważ niższe napięcie spowodowało spadek ciśnienia w systemie – relacjonował serwis kyivindependent.com.

– Doszło do ataku na jeden z ważnych dla Kijowa obiektów energetycznych – oświadczył wicepremier i minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal. Zaznaczył, że specjaliści "robią wszystko, co możliwe", aby jak najszybciej przywrócić dostawy prądu.

Władze miasta poinformowały, że niektóre usługi zostały tymczasowo zawieszone z powodu spadku napięcia. Dodano, że trwają prace nad zastąpieniem części linii tramwajowej Borszczahiwka linią autobusową. Dziennikarze Kyiv Independent opisali wzmożone natężenie ruchu w Kijowie, ludzi zamawiających taksówki i ulice zapełnione ludźmi, którzy szukali alternatywnych środków transportu.

"Tryb przetrwania" w Kijowie

Kijowska Administracja Wojskowa przekazała, że Rosja znacznie nasiliła ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w ostatnich tygodniach, uderzając w linie energetyczne i transformatory oraz zakłócając przesył energii elektrycznej do odbiorców. Pracownicy elektrowni pracują całą dobę, naprawiając uszkodzony sprzęt i stabilizując sieć.

Jak poinformował mer Kijowa, w wyniku rosyjskich ataków dronów w czwartek zginęły cztery osoby, a co najmniej 19 zostało rannych. Witalij Kliczko ogłosił wprowadzenie "trybu przetrwania". Mieszkańców Kijowa poproszono o ograniczenie zużycia energii. Kliczko wezwał również do rozważenia "tymczasowej przeprowadzki".

"New York Times" relacjonował, że uderzeniami na Kijów w ostatnich dniach Kreml zapoczątkował nową kampanię, mającą na celu pogrążenie ukraińskich miast w zimnie i ciemności, a ostatecznym celem jest złamanie morale ludzi i sparaliżowanie wysiłku wojennego". Według "NYT", Rosja planuje użyć do tego 1000 pocisków, dronów i bomb.

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