Według portalu Axios wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner – zagrozili podczas rozmów ze stroną ukraińską, że zaprzestaną dzielenia się z Ukrainą informacjami wywiadowczymi na temat ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Ukraiński urzędnik twierdzi w rozmowie z portalem, że podczas rozmów Witkoff i Kushner grozili, że Trump może odciąć Ukrainie dostęp do amerykańskich służb wywiadowczych, jeśli kraj ten nadal będzie ignorował jego prośby o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Amerykański urzędnik zaprzecza, że groźby padły

Amerykański urzędnik zaprzeczył jednak, jakoby takie groźby miały miejsce. Stwierdził przy tym, że Witkoff i Kushner powiedzieli Ukraińcom, że Stany Zjednoczone są wiarygodnym partnerem dostarczającym amunicję i dane wywiadowcze.

"Ataki na rafinerie są bolesne dla Rosji, ale są bolesne również dla USA" – powiedział amerykański urzędnik.

Rosja dostarczy olej napędowy. Trump rozmawiał z Putinem

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i uzgodnił, że Rosja dostarczy Stanom Zjednoczonym miliony ton oleju napędowego na rynki światowe.

Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował działania Donalda Trumpa, określając złagodzenie sankcji jako "absolutnie okropny" krok. Podkreślił, że ten prezent urodzinowy dla Putina zapewni mu kolejne miliardy na kontynuację wojny i stwierdził, że obecna sytuacja świadczy o słabości USA.

Po rozmowie z prezydentem USA Władimir Putin potwierdził gotowość Rosji do dostarczania produktów naftowych na rynek amerykański i światowy. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę między oboma krajami.

Zełenski zignorował prośby Trumpa

Portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przekazał, że prezydent USA Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerie.

Wołodymyr Zełenski miał zignorować sześć próśb ze strony Waszyngtonu, by zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie. Zdaniem Donalda Trumpa ataki przyczyniły się do rekordowych cen oleju napędowego na amerykańskich stacjach.

Prezydent USA publicznie wzywał Ukrainę do zaprzestania ataków.

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