UE odpowie na ruch Trumpa. "Największy zestaw sankcji od początku wojny"

Kaja Kallas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przypomniała we wpisie na platformie X, że "rosyjskie ataki zabiły ponad 80 ukraińskich cywilów w ciągu dwóch dni". "Co więcej, nasiliło swoje hybrydowe ataki przeciwko Europie, zarówno państwom członkowskim UE, jak i sojusznikom NATO" – dodała.

Kallas zapowiada kolejne sankcje UE wobec Rosji

Szefowa unijnej dyplomacji stwierdziła we wpisie, że "zawieszenie sankcji na rosyjski olej napędowy zapewnia Moskwie większe dochody na prowadzenie wojny".

"To nie jest czas na złagodzenie presji na Rosję i Europa tego nie zrobi" – podkreśliła.

Kaja Kallas przekazała, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych UE zamierzają zatwierdzić największy zestaw sankcji "wobec machiny wojennej Rosji" od początku wojny.

Trump dogadał się z Putinem. Rosja dostarczy olej napędowy

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i uzgodnił z przywódcą Rosji, że Rosja dostarczy Stanom Zjednoczonym miliony ton oleju napędowego na rynki światowe.

Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował działania Donalda Trumpa, określając złagodzenie sankcji jako "absolutnie okropny" krok. Podkreślił, że ten prezent urodzinowy dla Putina zapewni mu kolejne miliardy na kontynuację wojny i stwierdził, że obecna sytuacja świadczy o słabości USA.

Po rozmowie z prezydentem USA Władimir Putin potwierdził gotowość Rosji do dostarczania produktów naftowych na rynek amerykański i światowy. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę między oboma krajami.

Portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przekazał, że prezydent USA Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerie.

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