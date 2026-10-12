Donald Trump oświadczył we wpisie na Truth Social, odnosząc się do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie oleju napędowego, że "dokonałem słusznego wyboru dla Amerykanów". "Ameryka zawsze na pierwszym miejscu" – dodał.

Prezydent USA stwierdził także, że "Unia Europejska zapłaciła Rosji 250 mld dolarów (w przeliczeniu ok. 980 mld zł) za energię, a media produkujące fake newsy nie chcą o tym mówić”

Trump porozumiał się z Putinem. Rosja dostarczy olej napędowy

W piątek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i uzgodnił, że Rosja dostarczy Stanom Zjednoczonym miliony ton oleju napędowego na rynki światowe.

Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował działania Donalda Trumpa, określając złagodzenie sankcji jako "absolutnie okropny" krok. Podkreślił, że ten prezent urodzinowy dla Putina zapewni mu kolejne miliardy na kontynuację wojny i stwierdził, że obecna sytuacja świadczy o słabości USA.

Po rozmowie z prezydentem USA Władimir Putin potwierdził gotowość Rosji do dostarczania produktów naftowych na rynek amerykański i światowy. Wyraził również nadzieję na dalszą współpracę między oboma krajami.

Prezydent USA ukarał Ukarinę?

Portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika, przekazał, że prezydent USA Donald Trump zawarł układ z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerie.

Wołodymyr Zełenski miał zignorować sześć próśb ze strony Waszyngtonu, by zaprzestać takich ataków. Zdaniem Donalda Trumpa ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie przyczyniły się do rekordowych cen oleju napędowego na amerykańskich stacjach.

Prezydent USA publicznie wzywał Ukrainę do zaprzestania ataków. Wołodymyr Zełenski deklarował gotowość do tego, jeśli Rosja powstrzyma się od uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

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