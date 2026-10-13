Nie żyje gwiazdor "Breaking Bad". Miał zaledwie 34 lata

Smutne wieści napłynęły ze Stanów Zjednoczonych. RJ Mitte, aktor znany milionom widzów z serialu "Breaking Bad", zmarł w wieku 34 lat. Wcielał się w Waltera White’a Jr., syna głównego bohatera kultowej produkcji. Informację o jego śmierci potwierdził przedstawiciel artysty. Jak podały zagraniczne media, aktor został znaleziony w swoim domu w Brownsville w Teksasie.

Nie żyje RJ Mitte. Aktor miał 34 lata

Informacja o śmierci RJ Mitte’a pojawiła się w poniedziałek, 12 października. Jak przekazały amerykańskie media, aktor został znaleziony martwy w swoim domu w Teksasie. Zgon stwierdzono około godziny 13.30 czasu lokalnego.

Przedstawiciel aktora wydał oświadczenie, w którym pożegnał go jako artystę, filantropa i osobę zaangażowaną w działania na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami.

"Z głębokim smutkiem dzielimy się wiadomością o tragicznej śmierci ukochanego aktora, filantropa i niestrudzonego obrońcy praw osób z niepełnosprawnościami, RJ Mitte’a. Czerpiąc z własnych doświadczeń życia z dziecięcym porażeniem mózgowym, RJ wniósł na ekran niezwykłą autentyczność i stworzył platformę na rzecz budowania świadomości i integracji" – przekazał rzecznik.

Według doniesień amerykańskich mediów, aktor sam odebrał sobie życie. Sprawa jest przedmiotem postępowania, a sędzia pokoju hrabstwa Cameron, Cyndi Hinojosa, zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok.

Zdobył popularność dzięki "Breaking Bad"

Największą rozpoznawalność przyniosła Mitte’owi rola Waltera White’a Jr. w serialu "Breaking Bad". Aktor wystąpił w 56 odcinkach produkcji stacji AMC, która zdobyła liczne nagrody i uznanie widzów na całym świecie.

Mitte miał zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce, podobnie jak grana przez niego postać. Wykorzystywał swoją popularność, by zwiększać świadomość na temat niepełnosprawności i wspierać działania na rzecz większej reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w kulturze.

Angażował się także w działalność charytatywną. Był ambasadorem organizacji United Cerebral Palsy, wspierającej osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Poza pracą na ekranie RJ Mitte układał sobie również życie prywatne. Od kilku lat był związany z Kennedy Suarez. W październiku 2025 roku oświadczył się partnerce.

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