Niemcy: Ujawniono setki małżeństw z nieletnimi dziewczynkami

W niemieckim kraju związkowym Badenia-Wirtembergia od kwietnia 2012 roku zarejestrowano 358 małżeństw z udziałem nieletnich, ale formalnie unieważniono tylko osiem z nich. Dane ujawniono po interpelacji parlamentarnej polityków Alternatywy dla Niemiec. Władze poinformowały, że obecnie nie toczą się żadne postępowania sądowe dotyczące unieważnienia kolejnych takich związków.

Pedofilia w Niemczech. Państwo milczy

Wśród odnotowanych przypadków znalazło się małżeństwo 11-letniej dziewczynki z Iraku i 17-letniego chłopaka, zawarte w 2020 roku, oraz związek 14-letniej Afganki z 30-letnim mężczyzną, zawarty w 2018 roku. Nie wyjaśniono, kiedy i dlaczego małżeństwa te zostały unieważnione. Od 2015 roku odnotowano łącznie 350 podobnych przypadków, a wiele osób pochodziło z Syrii, Iraku i Pakistanu.

Nikolaos Boutakoglou, polityk AfD, zwrócił uwagę, że niemal 40 proc. małżeństw z udziałem nieletnich zawarto między obywatelami Syrii. Związki między dwojgiem Niemców stanowiły natomiast zaledwie 0,3 proc. wszystkich przypadków. Emely Knoll, również związana z AfD, podkreśliła, że dzieci mają prawo do bezpieczeństwa, edukacji i samodzielnego decydowania o przyszłości. Opowiedziała się za skuteczniejszą ochroną nieletnich oraz zdecydowanym przeciwdziałaniem przymusowym małżeństwom.

Problem dotyczy głównie dziewczynek

Z danych krajowych wynika, że większość niepełnoletnich zawierających małżeństwa stanowią dziewczęta. Problem ma jednak zasięg globalny. Według ONZ niemal co piąta kobieta na świecie wyszła za mąż przed ukończeniem 18 lat. Najwyższy odsetek występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej, gdzie wynosi 32 proc. Jedna na 25 kobiet na świecie zawarła małżeństwo przed 15. rokiem życia. UNICEF określa małżeństwa dzieci jako fundamentalne naruszenie praw człowieka.

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