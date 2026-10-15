Trump ugiął się pod presją. Nie będzie publicznego pokazu rozstrzelania

Administracja Donalda Trumpa rezygnuje z jednego z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów dotyczących wykonania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Jak poinformowała w czwartek agencja Associated Press, Pentagon nie przeprowadzi internetowej transmisji egzekucji Nidala Malika Hasana. Były major amerykańskiej armii został skazany na śmierć za przeprowadzenie zamachu w bazie Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Wyrok ma zostać wykonany przez rozstrzelanie 3 grudnia 2026 roku. Sama decyzja o egzekucji pozostaje w mocy. Zmienia się natomiast sposób jej udostępnienia opinii publicznej.

Trump wycofuje się z pomysłu Hegsetha

Pomysł publicznego pokazania egzekucji przedstawił wcześniej sekretarz obrony Pete Hegseth. Szef Pentagonu przekonywał, że wykonanie wyroku powinno być jawne, a jego transmisja mogłaby pokazać konsekwencje dokonywania aktów terrorystycznych. Departament Obrony potwierdził następnie, że przygotowuje internetowy przekaz z egzekucji.

Plan spotkał się jednak ze zdecydowaną krytyką ze strony polityków obu głównych amerykańskich partii. Pojawiły się również ostrzeżenia, że nagranie mogłoby zostać wykorzystane przez organizacje ekstremistyczne do przedstawiania skazanego jako męczennika. Ostatecznie Donald Trump poinformował, że transmisja nie zostanie przeprowadzona. Prezydent przyznał, że początkowo uważał publiczne pokazanie egzekucji za potencjalnie skuteczny środek odstraszający.

Jak wyjaśnił we wpisie w mediach społecznościowych, transmisja mogłaby pokazać światu, jak Stany Zjednoczone traktują terrorystów i osoby odpowiedzialne za najcięższe przestępstwa. Jednocześnie zaznaczył, że wielu ludzi, których określił jako dobrych i życzliwych, nie chce oglądać śmierci człowieka za pośrednictwem internetu ani innych środków przekazu.

Vance zapowiedział, że nie będzie oglądał egzekucji

Przeciwnicy publicznej transmisji wskazywali zarówno na kwestie etyczne, jak i możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Kontrowersje wzbudzało zwłaszcza ryzyko rozpowszechniania nagrania przez organizacje terrorystyczne.

Sceptycyzm wobec planów Pentagonu wyraził także wiceprezydent JD Vance. Pytany o zgodność publicznego pokazywania egzekucji z wartościami chrześcijańskimi przyznał, że nie jest przekonany, czy zapowiadana transmisja w ogóle dojdzie do skutku.

– Nie jestem pewien, czy to się w ogóle wydarzy – mówił Vance, cytowany przez Associated Press. Wiceprezydent podkreślał jednocześnie, że debata o sposobie wykonania wyroku nie powinna przesłaniać tragedii ofiar zamachu.

– Jeśli ostatecznie będzie to transmitowane na żywo, nie zamierzam tego oglądać – zadeklarował.

Zabił 13 osób w bazie wojskowej. Kim jest Nidal Hasan?

Nidal Malik Hasan był psychiatrą wojskowym i majorem amerykańskiej armii. 5 listopada 2009 roku otworzył ogień do żołnierzy w bazie Fort Hood w Teksasie. Zginęło 13 osób, a 32 zostały ranne. Atak był jednym z najtragiczniejszych przypadków przemocy w historii amerykańskich sił zbrojnych.

Hasan został obezwładniony przez funkcjonariuszy, a odniesione obrażenia spowodowały u niego paraliż dolnej części ciała. Od tamtej pory porusza się na wózku inwalidzkim. W 2013 roku sąd wojskowy skazał go na karę śmierci.

Skazany przedstawiał swoje działania jako akt związany z dżihadem. Amerykańskie władze uznały zamach za przestępstwo o podłożu terrorystycznym. W październiku 2026 roku administracja Donalda Trumpa poinformowała o zatwierdzeniu wykonania wyroku.

Zaplanowane na 3 grudnia rozstrzelanie ma szczególne znaczenie w historii amerykańskiego wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Byłaby to pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie przeprowadzona przez amerykańskie siły zbrojne od stycznia 1945 roku.

Czytaj też:

Konflikt Trumpa z Zełenskim. Zaczęło się od jednej rozmowy Czytaj też:

"Słyszałem, jakie są rokowania". Trump o chorobie papieża