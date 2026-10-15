Problemy Ukrainy. Wyczerpała zapasy strategicznej broni

Informację przekazała stacja CNN, powołując się na wtajemniczone w sprawę źródło.

Ukraina wyczerpała zapasy pocisków do Patriotów

Informator przekazał, że na skutek wyczerpania pocisków do systemu Patriot, niemal żadna z rosyjskich rakiet balistycznych wystrzelona podczas ostatniej salwy nie została przechwycona.

"Ukraina wyczerpała wszystkie zapasy rakiet przechwytujących do systemu, co zwiększyło jej podatność na ataki rakietami balistycznymi" – czytamy.

Ponadto Źródło przekazało CNN, że "prawie wszystkie pociski balistyczne z ostatniego ataku nie zostały przechwycone z powodu braku rakiet przechwytujących".

W nocy z wtorku na środę Rosja przypuściła kilka ataków na Ukrainę za pomocą rakiet balistycznych, atakując m.in. kijowskie elektrownie i powodując przerwy w dostawach prądu.

Polski rząd oddał Ukrainie pociski do Patriotów. To drogi i deficytowy towar

Polski rząd oddał już Ukrainie pociski do systemu Patriot, co wywołało falę krytyki w kraju. Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ataku USA i Izraela na Iran, a przy tym intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka kosztuje kilka milionów dolarów.

Trump nie chce oddać Ukrainie pocisków do systemu Patriot

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w sierpniu, że jego kraj potrzebuje 5 proc. amerykańskich zapasów, aby przetrwać zimę, ale obecnie ma jedynie 1 proc.

– Gdyby USA sprzedały Ukrainie 10 proc. swoich zapasów pocisków przechwytujących, moglibyśmy strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje nas Rosja – powiedział wówczas Wołodymyr Zełenski.

Na początku sierpnia "Financial Times" poinformował, że prezydent USA Donald Trump podczas spotkania w Białym Domu odrzucił prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o dostarczenie setek dodatkowych pocisków przechwytujących dla systemu obrony powietrznej Patriot.

Źródła podały, że Donald Trump uzasadnił swoją decyzję ograniczonymi zapasami amerykańskich pocisków przechwytujących, dodając, że rakiety te są obecnie potrzebne do ochrony amerykańskich obiektów na Bliskim Wschodzie oraz sojuszników USA w regionie w obliczu konfliktu z Iranem.

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