Fryzjerka z Polski oskarżona o terroryzm. Przeszła na islam, znaleziono u niej broń

Jak informuje portal "Algemeen Dagblad", kobieta przeszła na islam w 2022 roku i prowadziła działalność w mediach społecznościowych, gdzie występowała jako fryzjerka nosząca hidżab.

Polka oskarżona o terroryzm

Według prokuratury z różnych kont internetowych udostępniała materiały propagandowe organizacji terrorystycznej, w tym nagrania z Osamą bin Ladenem oraz członkiem Państwa Islamskiego (ISIS) znanym z przeprowadzania egzekucji. Śledczy znaleźli także jej komentarz w mediach społecznościowych, w którym miała sugerować, że zamachy samobójcze są dozwolone, jeśli zaakceptuje je muzułmański przywódca. Ponadto pod nagraniem z pieśnią bojową ISIS wykonała gest symbolizujący wyznanie wiary w islam. Treść utworu nawiązywała do walki z niewiernymi i gotowości na śmierć.

Podczas przeszukania mieszkania kobiety funkcjonariusze znaleźli broń, instrukcję obsługi karabinu AK-47 oraz broszury przeznaczone dla bojowników, zawierające symbole ISIS. Materiały te, wraz z jej aktywnością w internecie, stały się elementem sprawy prowadzonej przez holenderskie służby.

"Szukała sposobu na przeżywanie swojej wiary"

Polka została aresztowana w styczniu. W lipcu pozwolono jej oczekiwać na proces na wolności, ale nałożono na nią określone ograniczenia, między innymi dotyczące korzystania z mediów społecznościowych. Obecnie pozostaje pod nadzorem kuratora.

Obrońca kobiety przekonuje, że publikowane treści były związane z poszukiwaniem sposobu wyrażania swojej wiary. Według niego nie ma dowodów, że oskarżona odrzuca zasady demokratycznego państwa prawa. Rozprawa wyznaczona na 14 października została odroczona, ponieważ biegli nie przygotowali jeszcze opinii psychiatrycznej i psychologicznej. Kobieta nie pojawiła się w sądzie.

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