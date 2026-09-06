Egipska prezenterka telewizyjna skazana na karę śmierci przez powieszenie

39-letnia Khalifa jest znana przede wszystkim jako prowadząca program "Mission Impossible", poświęcony przestępczości i bezpieczeństwu. Kobieta prowadziła również klinikę chirurgii kosmetycznej oraz firmę zajmującą się organizacją wydarzeń.

Prezenterka ma ponad 2 mln obserwujących na Instagramie. Khalifa odrzuca zarzuty i twierdzi, że jest niewinna.

W sprawie oskarżono łącznie 28 osób. Dziewięć z nich skazano na dożywotnie pozbawienie wolności, a siedem uniewinniono.

Egipt. Prezenterka telewizyjna wśród 12 osób skazanych na śmierć za narkotyki

Według egipskich władz grupa miała sprowadzać z zagranicy substancje wykorzystywane do produkcji narkotyków syntetycznych, a następnie wytwarzać i rozprowadzać je na rynku.

Śledczy zabezpieczyli ponad 750 kg narkotyków i surowców do ich produkcji. W dwóch mieszkaniach znaleziono również laboratoria oraz nielegalnie posiadaną broń i amunicję.

Przed wydaniem wyroku sąd zwrócił się o opinię do wielkiego muftiego Egiptu. Konsultacja z najwyższym autorytetem religijnym jest wymagana przez egipskie prawo w sprawach, w których orzekana jest kara śmierci. Wyrok może zostać zaskarżony do sądu kasacyjnego.

Khalifa została zatrzymana w kwietniu 2025 r. W odrębnej sprawie sąd skazał ją na trzy lata więzienia za napaść na kierowcę i nagrywanie tego zdarzenia.

Kara śmierci w Egipcie. Za co grozi powieszenie

W Egipcie kara śmierci jest przewidziana m.in. za handel narkotykami, terroryzm i zabójstwo z premedytacją. Według raportu Amnesty International z 2025 r. w ciągu roku wydano 492 wyroki śmierci, z czego 23 wykonano.