Człon chińskiej rakiety nad Polską. Jest dowód

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) już w sobotę informowała o monitorowaniu ponownego wejścia w atmosferę członu rakiety ZQ-2E, która w środę została wystrzelona z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, położonego w Mongolii Wewnętrznej.

Tak jak przewidywano, obiekt przeleciał nad Polską w niedzielę rano.

"Informujemy, że człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg (NORAD: 101070, COSPAR: 2026-234L), wyniesionej 14.10.2026 z kosmodromu Jiuquan SLC został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026" – poinformowała POLSA.

"Przelatywał nad okolicami Bielska-Białej"

"(...) nasze kamery śledziły go od momentu, gdy przelatywał nad okolicami Bielska-Białej, aż po wybrzeże Szwecji" – czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

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Odnosząc się do trajektorii lotu obiektu, Agencja zwróciła uwagę na "wznoszący odcinek orbity, bez zagrożenia deorbitacją nad Polską podczas obserwowanego przelotu".

Jak podkreślono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana, natomiast odpowiednie służby i instytucje otrzymują informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" – zaapelowała Polska Agencja Kosmiczna.

Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej

W komunikacie opublikowanym po godz. 6:00 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o podjęciu czynności mających na celu weryfikację podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy.

Jak wyjaśniono, poszukiwania prowadzone są na południe od Lublina, w rejonie Jeziora Zemborzyckiego. Uczestniczą w nich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Po godzinie 13 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało kolejny komunikat.

"Informujemy, że służby kontynuują poszukiwania oraz weryfikację informacji związanych z nocnym zdarzeniem dotyczącym podejrzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" – czytamy.

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