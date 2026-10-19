Homoseksualny premier Holandii i jego partner zostaną rodzicami. Dziecko urodzi surogatka

Dziecko ma przyjść na świat dzięki dwóm kobietom: surogatce i dawczyni komórki jajowej. Jetten jest pierwszym zadeklarowanym homoseksualnym premierem w historii Holandii.

Surogatka jest znajomą premiera. Partia wydała oświadczenie

O tym, że mężczyźni "spodziewają się dziecka", Rob Jetten i Nicolás Keenan poinformowali w poniedziałek, 19 października, za pośrednictwem Instagrama. Opublikowali zdjęcie, na którym trzymają fotografię z badania USG. "Ktoś bardzo wyjątkowy jest w drodze. Do zobaczenia w 2027 roku, maleństwo" – napisali. Dziecko ma urodzić się wiosną przyszłego roku.

Ciążę nosi surogatka o imieniu Lisa, a komórka jajowa pochodzi od innej kobiety. "Nie mamy odpowiednio wielkich słów, którymi moglibyśmy podziękować naszej dawczyni komórki jajowej, naszej surogatce Lisie oraz ich rodzinom. Nic z tego nie byłoby możliwe bez was" – przekazali mężczyźni.

Rob Jetten pierwszym homoseksualnym premierem Holandii

Rob Jetten objął urząd premiera Holandii w lutym 2026 roku i stał się najmłodszym szefem rządu w historii kraju oraz pierwszym, który otwarcie mówi o swojej homoseksualnej orientacji. Jetten stanął na czele holenderskiego rządu po zwycięstwie liberalnej partii Demokraci 66 w przedterminowych wyborach parlamentarnych jesienią 2025 roku. D66 zdobyła wówczas o 29 668 głosów więcej niż Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa. Oba ugrupowania uzyskały po 26 mandatów w 150-osobowym parlamencie.

Na kolejnych miejscach znalazły się VVD z 22 mandatami, lewicowy sojusz GroenLinks-PvdA z 20 mandatami oraz chadecka CDA z 18 mandatami.

Holandia jako pierwsza na świecie zalegalizowała małżeństwa jednopłciowe

Holandia była pierwszym krajem na świecie, który zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci. Przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2001 roku. Tego dnia w Amsterdamie odbyły się pierwsze cztery ceremonie ślubne – trzech par mężczyzn i jednej pary kobiet. Od 2001 roku pary jednopłciowe mogą również wspólnie adoptować dzieci pochodzące z Holandii.

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