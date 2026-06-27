Marsz LGBTIQ+ na Węgrzech. Von der Leyen zachwycona

Nowy rząd Węgier pod kierownictwem Petera Magyara zniósł wprowadzoną za czasów ekipy Viktora Orbana ustawę o ochronie nieletnich. W myśl tych przepisów penalizacji podlegało na Węgrzech przedstawianie lub promowanie homoseksualizmu i genderowej agendy politycznej w szkołach i mediach.

Jak podała PAP, rząd Magyara poparł organizację wydarzenia. Uczestnicy parady podkreślali, że choć zmiana rządu jest istotna, dla nich to dopiero "początek walki".

Marsz LGBT w Budapeszcie

W 2022 roku w sprawy Węgier w tym zakresie wtrąciła się Komisja Europejska i zaskarżyła ustawę do Trybunału w Luksemburgu. Komisja podniosła, że przepisy są dyskryminujące i zagrażają wolności oraz pluralizmowi w całej Unii Europejskiej. Teraz trybunał orzekł, że węgierskie ustawy "anty-LGBT" naruszają "unijne wartości". W 2026 roku TSUE rozstrzygnął na korzyść Komisji Europejskiej.

W 2025 roku rząd Orbana wywołał oburzenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zabraniając w związku ze wspomnianą ustawą organizacji Parad Równości. Ostatecznie wydarzenie i tak się odbyło.

Von der Leyen: Dziś cała Europa jest "dumna"

Tym razem przewodnicząca Komisji Europejskiej mogła być spokojna, że przemarsz odbędzie się legalnie. Tak też się stało. Niemka nie kryła zadowolenia. Swoją radością podzieliła się za pośrednictwem platformy X.

"Dziś ulice Budapesztu wypełnia radość i duma" – napisała von der Leyen.

"Tysiące osób zebrało się razem, by świętować wolność i prawo do bycia – lub stawania się – sobą" – dodała.

"Jestem taka szczęśliwa, że społeczność LGBTIQ+ na Węgrzech może wreszcie maszerować bez strachu" – skomentowała.

"Dziś cała Europa jest büszke" – podsumowała. "Büszke" znaczy w języku węgierskim "dumny".

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