Trump żąda zmiany na Ukrainie. "Nadszedł czas, aby wybrała nowego prezydenta"

Prezydent USA kilka dni temu oskarżał również Kijów o sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na wolnym rynku, pytał o los miliardów dolarów przekazanych przez administrację Joego Bidena i twierdził, że Zełenski nie chce zakończenia wojny.

W poniedziałek, 19 października, przed wylotem do Kansas Donald Trump ponownie skrytykował ukraińskiego prezydenta. – Zełenski to człowiek, który już dawno powinien był doprowadzić do zakończenia tej wojny. Gdyby mnie posłuchał, już dawno wynegocjowałby znacznie lepsze porozumienie i miałby po swojej stronie milion ludzi, którzy nadal by żyli – powiedział Trump. – Szczerze mówiąc, uważam, że nadszedł czas, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy. Bo co udało się osiągnąć? Niewiele, a zginął milion ludzi – dodał. – Daliśmy Ukrainie dużo. Oni nie dali nam niczego – stwierdził prezydent USA.

Trump oskarża Ukrainę. "Gdzie są pieniądze?"

W ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla telewizji Newsmax, Trump zarzucił administracji Joe Bidena przekazanie Ukrainie ogromnych ilości uzbrojenia bez żądania zapłaty. – Przekazali Zełenskiemu ogromne ilości systemów Patriot, pocisków Tomahawk i wszystkiego innego. I nie kazali mu za to płacić – mówił.

Trump twierdził, że Biden przekazał Ukrainie sprzęt i pieniądze o wartości nawet 350 mld dolarów. – Gdzie są pieniądze, które przekazał Ukrainie? Gdzie to wszystko jest? Wiecie, ludzie sprzedają ten sprzęt. Biden przekazywał im pociski, a one trafiały na wolny rynek – oskarżał.

Trump: Nie jestem wielkim fanem Zełenskiego

Trump już wcześniej przekonywał, że obecny prezydent Ukrainy nie jest odpowiednim partnerem do negocjacji. – Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów – stwierdził w Newsmax. – Mówi, że chce, ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego – dodał, odnosząc się do możliwości zakończenia wojny.

Amerykański prezydent wzywał również do przeprowadzenia nowych wyborów na Ukrainie. – Nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta — mówił. – Sugeruję, żeby znaleźli nowego przywódcę, który będzie w stanie osiągnąć porozumienie – przekonywał.

Zełenski oskarża administrację Trumpa o próbę wymuszenia kapitulacji

Zełenski nie pozostaje dłużny Trumpowi. W niedzielnym wywiadzie dla Bloomberga Wołodymyr Zełenski stwierdził, że administracja Trumpa podejmuje działania mające skłonić Ukrainę do kapitulacji. Ukraiński prezydent zaproponował wstrzymanie ataków na rosyjskie rafinerie w zamian za zwiększenie dostaw pocisków do systemów Patriot.

Zełenski odniósł się również do amerykańskich żądań przeprowadzenia wyborów prezydenckich. W wywiadzie dla ABC zadeklarował, że Ukraina może zorganizować głosowanie, jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni i zostaną zapewnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

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