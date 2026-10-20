USA nie chcą Ukrainy w NATO. Jednoznaczne słowa

W podcaście 2Way Tonight wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że Ukraina jest partnerem USA, ale kraje nie są związane żadnym "formalnym sojuszem".

Vance nie chce Ukrainy w NATO

– Ukraina nie należy do NATO. Uważam, że nie powinna być w NATO. To bardzo godny podziwu, piękny kraj, w którym mieszka mnóstwo wspaniałych ludzi. W pewnych kwestiach będziemy ze sobą współpracować, ale w innych nasze stanowiska będą odmienne – powiedział J.D. Vance.

– Czy uważam na przykład, że Ukraina powinna bombardować rosyjskie zakłady produkujące olej napędowy, co podnosi koszty energii dla Amerykanów? Nie. Uważam, że powinni przestać bombardować Rosjan – oświadczył amerykański wiceprezydent.

W Oslo spotkanie Zełenskiego z wysłannikami Trumpa

Władze Norwegii poinformowały, że specjalni wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner wezmą udział we wtorek w Oslo w rozmowach między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahr Store i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

"Specjalni wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner wezmą udział w spotkaniach w Oslo dotyczących sytuacji na Ukrainie. Dołączą do spotkań, które odbędą się dziś w Oslo" – czytamy w oświadczeniu opublikowanym we wtorek na stronie internetowej rządu Norwegii.

W komunikacie zaznaczono, że Steve Wittkoff przybędzie do Norwegii, a Jared Kushner dołączy do rozmów za pośrednictwem łącza wideo.

Władze Norwegii poinformowały, że Ukraina zwróciła się z prośbą o obecność Steve’a Wittkoffa i Jareda Kushnera na spotkaniu.

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