Norwegia: Prom wysłał sygnał SOS. 1300 osób do ewakuacji

Prom nadał sygnał SOS około dwóch kilometrów od obszaru More og Romsdal w południowo-zachodniej Norwegii. Wycieczkowiec Viking Sky był w drodze z Tromso do Stavanger. W pewnym momencie doszło do awarii jednego z silników z powodu złej pogody.

Prom zarzucił kotwicę i stabilnie utrzymuje się na wodzie. Pasażerowie są ewakuowani helikopterem.