"Wzywamy lekarzy na całym świecie". Eksperci: Natychmiastowe globalne użycie tego leku zakończy pandemię

To wniosek z recenzowanego badania przeprowadzonego przez ekspertów z FLCCC Alliance i opublikowanego w „American Journal of Therapeutics”.

Iwermektyna – lek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy

Jak podkreślają autorzy publikacji, jest to najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych na temat iwermektyny. Pochodzą one z badań klinicznych, badań in vitro, testów na zwierzętach oraz na ludziach.

FLCCC (czyli Front Line COVID-19 Critical Care Alliance) to założona w marcu 2020 r. organizacja lekarzy i naukowców, której celem jest opracowywanie i stałe udoskonalanie protokołów terapii pacjentów z COVID-19.

Od kilku miesięcy pod lupą ekspertów z FLCCC znajduje się iwermektyna - lek przeciwpasożytniczy i przeciwtrądzikowy, używany w terapii zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Kolejny dowód na skuteczność

Pierwsze doniesienia o potencjalnej skuteczności tego środka przeciwko SARS-CoV-2 pojawiły się pod koniec ubiegłego roku, jednak z powodu braku wystarczających dowodów naukowych Europejska Agencja Leków stwierdziła, że na obecnym etapie wiedzy nie można wdrożyć go do praktyki klinicznej. Agencja skrytykowała też autorów wstępnego badania nad iwermektyną za nieprecyzyjne zaprojektowania testów klinicznych oraz stosowanie w czasie eksperymentów większych dawek leku niż te zwyczajowo stosowane u ludzi.

Teraz pojawił się kolejny dowód za skuteczność iwermektyny - metaanaliza oparta na kilkunastu randomizowanych, kontrolowanych badaniach dotyczących leczenia tym środkiem pacjentów z COVID-19.

Wynika z niej, że iwermektyna wykazuje wysoką skuteczność zarówno w zmniejszaniu ryzyka zakażenia, jak i obniżaniu śmiertelności spowodowanej przez COVID. Przegląd pokazał też, że ten podawany doustnie lek jest skuteczny we wszystkich fazach COVID-19.

"Złoty standard"

– Wykonaliśmy pracę, której nie wykonały władze medyczne: przeprowadziliśmy najbardziej wszechstronny przegląd dostępnych danych dotyczących iwermektyny – mówi dr Pierre Kory, prezes i dyrektor medyczny FLCCC. – Zastosowaliśmy złoty standard, aby móc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że iwermektyna może zakończyć tę pandemię – dodał.

Analiza ekspertów objęła łącznie 27 badań kontrolowanych, które ukazały się do stycznia br. włącznie. 15 z nich to badania randomizowane, preferowane przez Światową Organizację Zdrowia, Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych oraz Europejską Agencję Leków. Na ich podstawie udało się stwierdzić, że istnieje duże, statystycznie istotne zmniejszenie śmiertelności, skrócenie czasu od momentu zakażenia do wyzdrowienia oraz zwiększenie skuteczności usuwania wirusa z orgaznizmu u pacjentów z COVID-19 leczonych iwermektyną.

Stwierdzono również, że lek ten znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 przy regularnym stosowaniu.

"Wzywamy lekarzy na całym świecie..."

Wiele regionów na całym świecie już teraz uznaje, że iwermektyna jest skuteczna w profilaktyce i terapii COVID-19. Republika Południowej Afryki, Zimbabwe, Słowacja, Czechy, Meksyk oraz Indie już zatwierdziły ją do stosowania na ludziach. Zdaniem autorów omawianej publikacji wyraźnie widać, że dystrybucja iwermektyny prowadzi do "szybkiego spadku zachorowalności i śmiertelności w całej populacji”.

– Nasze najnowsze badanie pokazuje, po raz kolejny i bez żadnych wątpliwości, że iwermektyna jest wysoce skuteczna jako bezpieczna profilaktyka i leczenie COVID-19 – podsumowuje dr Paul E. Marik, jeden z założycieli FLCCC. – (..) Wzywamy regionalne organy ds. zdrowia publicznego oraz lekarzy na całym świecie do zażądania włączenia iwermektyny do ich standardów opieki po to, abyśmy mogli raz na zawsze zakończyć tę pandemię – kwituje.

