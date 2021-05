Kwestionariusz przed szczepieniem można wypełnić online

Szczepienie poprzedza kwalifikacja, której podstawą jest kwestionariusz badania przesiewowego, zawierający pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, a także chorowanie na COVID-19 i objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

Teraz można wypełnić ten kwestionariusz on-line i wysłać do punktu szczepień.

Jak wypełnić dokumenty przez internet?

Aby to zrobić trzeba zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta. Po wejściu w zakładkę "Profilaktyka", kwestionariusz będzie widoczny z prawej strony. Należy go wypełnić i potwierdzić. Punkt szczepień otrzyma dostęp do kwestionariusza, a pacjent niczego będzie już musiał wypełniać na miejscu.

Można też, zamiast wypełniać dokument on-line, pobrać druk kwestionariusza, wydrukować go w domu, wypełnić i zabrać ze sobą na szczepienie.

W wyjaśnieniach dostępnych na stronie pacjent.gov.pl wskazano, że jeśli mamy objawy COVID-19 lub jesteśmy ozdrowieńcem – czyli odpowiemy "tak" na jedno z pierwszych siedmiu pytań, to nie możemy zatwierdzić kwestionariusza i wysłać go on-line. Z objawami COVID-19 nie należy iść na szczepienie, trzeba zrobić test na koronawirusa. Inne ograniczenie jest takie, że rodzic nie może wypełnić online kwestionariusza za niepełnoletnie dziecko.

Kwalifikacja do szczepienia

Odpowiedzi w kwestionariuszu są podstawą oceny, czy można danego dnia zostać zaszczepionym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, trzeba skonsultować odpowiedzi z osobą kwalifikującą do szczepienia lub wykonującą szczepienie.

Zgłosić i omówić z personelem należy m.in. ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu, mdlenie po zastrzyku, aktualne choroby, problemy z krzepnięciem krwi, zakażenie wirusem HIV oraz przyjmowanie leków wpływających na odporność.

Warto powiedzieć personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujemy stosować, a także o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

