Rozpoczęła się akcja dostarczania pakietów covidowych do szkół

Resort edukacji podaje, że 23 sierpnia rozpoczęła się akacja dostaw pakietów covidowych do prawie 32 tys. szkól i placówek oświatowych na terenie całego kraju. W ramach wspólnej akcji MEiN i RARS przeznaczono na ten cel łącznie 100 mln zł.

Co zawiera pakiet covidowy?

W asortymencie, który trafi do szkół, znalazły się stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury – prawie 32 tysięcy sztuk. Jak proponuje resort edukacji stacje można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów na 1 stację).

Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej. Będą to: maseczki jednorazowe (około 210 milionów sztuk), maseczki FFP2/FFP3 (około 12,5 milionów sztuk), rękawiczki (około 43 milionów sztuk), pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 250 ml do 500 ml (prawie 100 tysięcy sztuk) oraz 30 ml (prawie 460 tysięcy sztuk).

Szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe – od 3 do 7 sztuk (w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół). Łącznie do szkół i placówek trafi prawie 100 tysięcy termometrów bezdotykowych.

W środę na konferencji prasowej zorganizowanej w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "te szkoły, które do 12 sierpnia nie złożyły (zapotrzebowania), również otrzymają odpowiednie transporty środków ochrony fizycznej".

