Kolejna linia lotnicza wprowadza segregację sanitarną

Malezyjska grupa tanich linii lotniczych AirAsia przekazała, że będzie wymagała od dorosłych pasażerów, by byli zaszczepieni przeciw COVID-19. To kolejna linia lotnicza po australijskiej Quantas oraz nowozelandzkiej Air New Zealand, która będzie wymagać od swoich pasażerów takiego obowiązku.

"AirAsia Malaysia zdecydowała o tym, że jedynie w pełni zaszczepieni dorośli pasażerowie, będą wpuszczani na pokłady samolotów. Decyzja wchodzi natychmiastowo" – czytamy w środowym komunikacie wydanym przez malezyjską linię lotniczą. Firma wskazuje, że niezaszczepieni pasażerowie poniżej 18 roku życia, będą musieli podróżować w asyście zaszczepionych członków rodziny.

Zasady ostrzejsze niż u innych

Jak zauważa Reuter, to jedno z najbardziej restrykcyjnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nałożonych przez linie lotnicze. Nowa polityka AirAsia poprzedza wznowienie przez linię lotów krajowych i międzynarodowych.

Do sierpnia także wszyscy pracownicy malezyjskiej linii lotniczej zostali w pełni zaszczepieni. AirAsia zachęca pasażerów do dokonania odprawy na samolot poprzez aplikację w telefonie, by jeszcze bardziej ograniczyć fizyczny kontakt pomiędzy pracownikami lotnisk a pasażerami.

Pod koniec sierpnia i na początku września w Malezji notowano średnio ponad 20 tys. nowych infekcji dziennie. We wrześniu liczba zgonów biła rekordy i należała do najwyższych (w odniesieniu do liczby mieszkańców) na świecie. Według danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w tygodniu w połowie września średnia dzienna liczba zgonów wynosiła powyżej 400 osób.