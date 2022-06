Doradca Bidena z pozytywnym wynikiem testu. Mimo czterech dawek szczepionki

Lekarz był głównym doradcą prezydenta USA Joe Bidena do spraw pandemii w kraju. Odpowiadał między innymi za projekty dotyczące potencjalnego wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Był także zwolennikiem przymusu noszenia maseczek.

Fauci z pozytywnym wynikiem

Teraz dr Anthony Fauci sam otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa (SARS-CoV-2) w organizmie. I to mimo że podawał do wiadomości publicznej, iż przyjął najpierw dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, a następnie kolejne dwie tzw. dawki przypominające preparatu.

– Kiedy ludzie są zaszczepieni, mogą czuć się bezpieczni, że się nie zarażą – mówił niegdyś doradca prezydenta Bidena. Wypowiedź amerykańskiego urzędnika obecnie jest cytowana przez użytkowników mediów społecznościowych. Sprawę opisał też portal internetowy lifesitenews.com.

twitter

Serwis przypomniał, iż przypadek lekarza nie jest osamotniony. Jak przekazano, liczba osób zaszczepionych łącznie czterema dawkami, które nie uchroniły się od zakażenia wirusem rośnie. W tym gronie są między innymi przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, rzecznik prasowy Białego Domu w Waszyngtonie Jen Psaki oraz były amerykański prezydent Barack Obama.

"Wyszliśmy z fazy pandemii"

Pod koniec kwietnia tego roku dr Anthony Fauci ogłosił, że Amerykanie "wyszli z fazy pandemii". Wówczas w Stanach Zjednoczonych władze odnotowywały około 51 tys. przypadków zakażeń dziennie oraz mniej więcej 400 zgonów ze stwierdzonym COVID-19 w ciągu doby.

Jednocześnie dr Fauci ostrzegał, że wirus SARS-CoV-2 nadal zagraża amerykańskiemu społeczeństwu. – Świat znajduje się w stanie pandemii. Nie ma co do tego wątpliwości. Niech nikt tego źle nie zinterpretuje. Wciąż mamy do czynienia z pandemią – podkreślał.

Czytaj też:

Małpowanie COVID