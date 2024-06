Słowo na niedzielę

Okazało się, że były minister (jak mówi poseł Braun – jednej choroby) usłyszał zarzuty i grozi mu do trzech lat więzienia. Jeżeli tak jest z powodu tropienia i karania pisowców w wykonaniu nowej władzy, to może to i jedyny dobry aspekt tej nagonki. Nawet jak ręka karząca przytroczona jest do tułowia uśmiechniętej (przez zaciśnięte zęby) Polski.