Nowe życie za 1 euro

Gwałtowne wyludnianie się miast to coraz większy problem wielu regionów na świecie. Władze kuszą więc domami za cztery złote, a także sowitymi premiami dla tych, którzy zdecydują się przeprowadzić na rajską grecką wyspę, do włoskich miasteczek lub do wybranych miast USA

Jeszcze nigdy los nie był aż tak łaskawy dla tych, którzy od lat marzą tylko o tym, aby wreszcie rzucić wszystko i wyjechać nie tyle w Bieszczady, ile np. do Włoch, Grecji, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Starzejące się społeczeństwa i ucieczki młodych do wielkich miast sprawiają, że coraz więcej samorządowców przyciąga do swych opustoszałych miejscowości ofertami sprzedaży domów za symboliczne 1 euro.