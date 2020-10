Raj dla nurków

Lustro wody w basenie w Mszczonowie ma wymiary 20 x 25 m. A cały basen mieści aż 8 tys. m sześc. wody, a więc tyle, ile znajduje się w 27 basenach olimpijskich. Plusem w polskim klimacie jest zawsze przejrzysta i ciepła woda o temperaturze 32–34 st. C, co umożliwia nurkowanie bez pianki neoprenowej. Największą atrakcją jest jednak wielka tuba dla nurków, której głębokość sięga dokładnie 45 m i 40 cm. Dla porównania: najgłębszy w Polsce całoroczny basen to Aquadrom w Rudzie Śląskiej – ma obecnie głębokość 7 m. Nurkować do głębokości 5 m można zaś w Termach Maltańskich w Poznaniu oraz w łódzkiej Zatoce Sportu. Po otwarciu Mszczonów stanie się najgłębszym basenem nie tylko Polsce, lecz także na całym świecie.