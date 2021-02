Starcie gigantów

Udział sprzedaży internetowej w polskim handlu detalicznym wzrósł z 8 proc. w roku 2019 do 12 proc. w 2020 r., a w 2021 r. powinien osiągnąć 13,5 proc. – prognozują Analitycy Trigon DM.

Z raportu „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” wynika z kolei, że już 73 proc. polskich internautów robi zakupy online. Jedna trzecia z e-kupujących korzysta zaś nie tylko z polskich, lecz także z zagranicznych serwisów e-commerce. Właśnie z takich powodów pogłoski o rychłym wejściu Amazona do Polski z pełną ofertą pojawiały się regularnie od co najmniej trzech lat. We wrześniu 2020 r. krążyły plotki, z których wynikało, że amerykański gigant zawrze umowę z Pocztą Polską i wystartuje w listopadzie, aby zdążyć ze startem przed zakupowym szaleństwem w czarny piątek i cyfrowy poniedziałek. Plotki te nabrały rumieńców, gdy okazało się, że współpracę z Amazonem zacieśnił polski król paczkomatów, czyli InPost.