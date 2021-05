"Dobre wiadomości od rana". Gowin o danych GUS

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 1,2 proc. r/r w I kw. 2021 r. wobec 2,7 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2021 roku zmniejszył się realnie o 1,2% r/r, wobec wzrostu o 2% w analogicznym okresie 2020 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy na I kw. Wynosił 1,3 proc. spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

Spadek PKB Polski

"W I kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,7%" – czytamy dalej.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2021 r., który zostanie opublikowany 31 maja 2021 r. – podano.

Gowin: To powyżej oczekiwań rynku

Dane GUS skomentował we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii. "Dobre wiadomości od rana. W tym roku uda się nam rozpędzić gospodarkę do stanu sprzed pandemii. @GUS_STAT opublikował dziś wstępny szacunek PKB za I kw. W ujęciu rocznym nasz PKB zmalał o 1,2% wobec spadku o 2,7% w IV kw. '20. To powyżej oczekiwań rynku" – napisał Gowin na swoim profilu na Twitterze.

twitter