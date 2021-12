Morawiecki: Zerowy VAT na żywność prawdopodobnie od lutego

– Jest wysokie prawdopodobieństwo, że od 1 lutego 2022 roku wprowadzona zostanie zerowa stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe na okres co najmniej sześciu miesięcy – powiedział Morawiecki w poniedziałek. Z końcem listopada informował, że wystosował pismo do Komisji Europejskiej w tej sprawie.

– Jednocześnie też do Komisji Europejskiej skierowałem pismo o możliwość zastosowania zero-procentowej stawki na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe. (…) Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do zera na co najmniej pół roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe – mówił premier podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do zera, rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.



Tarcza antyinflacyjna już działa

W odpowiedzi na powszechny wzrost cen rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, która zakłada m.in. obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc; zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 8 proc.; obniżkę VAT na ciepło z 23 do 8 proc., obniżenie ceny paliwa przez zmniejszenie akcyzy oraz obniżenie opłaty emisyjnej do 0 do końca maja 2022 roku.

Ustawę obniżającą m.in. akcyzę na paliwo podpisał w sobotę prezydent Andrzej Duda. – Ceny paliw na stacjach Orlen są już niższe – poinformował w poniedziałek prezes koncernu Daniel Obajtek.

