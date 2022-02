Sieci sklepów bojkotują rosyjskie i białoruskie produkty

Sieć drogerii Rossmann opublikowała w poniedziałek komunikat, w którym poinformowała o rezygnacji ze sprzedaży rosyjskich produktów.

Jak wskazano, firma "nie chce w żaden sposób wspierać producentów z Rosji, których podatki - zasilając rosyjski budżet - mogą być również przeznaczane na cele związane z atakiem na Ukrainę". W związku z tym podjęto decyzje o wycofaniu z oferty "52 artykułów wyprodukowanych bezpośrednio w Rosji (decydującym czynnikiem był EAN wskazujący na Rosję jako kraj pochodzenia) oraz 101 produktów polskiego dystrybutora (chodzi o markę Natura Siberica, dostarczającą kosmetyki na licencji rosyjskiej spółki Natura Siberica LTD)".

Rossmann zaznaczył, że jest toi odpowiedz "na docierające do nas sugestie od klientów, którzy chcą mieć pewność, że robiąc zakupy w naszych sklepach, w żaden sposób nie będą wspomagać rosyjskiej agresji".

Topaz i Netto wspierają Ukrainę

Na rosyjską agresję w konkretny sposób zareagowała również sieć hipermarketów Netto, która wycofała ze swojej oferty wszystkie produkty rosyjskich i białoruskich producentów oraz zaangażowała się w zbiórkę produktów dla Ukrainy.

– Organizujemy pomoc rzeczową, którą przekażemy Caritas Polska na poczet wsparcia naszych sąsiadów, doświadczających trudnej sytuacji w swojej ojczyźnie. Koce, ręczniki, kołdry, środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności do spożycia - to najbardziej potrzebne produkty, które przygotowujemy do przekazania. Pracujemy też nad kolejnymi formami pomocy – poinformował sklep już pierwszego dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Podobną decyzję podjęła sieć sklepów Topaz, która również wycofała ze swojej oferty białoruskie i rosyjskie produkty oraz w weekend zaangażowała się w zbiórki darów dla poszkodowanych Ukraińców.

Sieć marketów budowlanych Hipper.pl oraz platforma zakupowa Lisek.app zrezygnowały ze sprzedaży produktów rosyjskich.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapowiedziała wstrzymanie obsługi rosyjskich inwestycji i inwestorów działających na terenie Polski.

Czytaj też:

Szwajcaria przyjęła sankcje przeciwko RosjiCzytaj też:

Borrell: Rosja planuje rozmieścić broń jądrową na BiałorusiCzytaj też:

Ukraina: Tysiące ochotników zgłaszają się do walki z rosyjskim okupantem