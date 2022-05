Jaki wskaźnik zamiast WIBOR? Wiceminister: POLONIA to plan awaryjny

Polityk powiedział, że proponowany przez rząd projekt ustawy, która ma stanowić pomoc dla kredytobiorców nie przewiduje wprowadzenia konkretnego zamiennika wskaźnika WIBOR.

Co ze wskaźnikiem WIBOR?

Projekt ma jednak stanowić otwarcie drogi do jego zmiany. – Ten projekt od początku zakładał kwestie zastąpienia WIBOR-u i procedury jego wyznaczania – powiedział wiceszef resortu finansów.

– Kwestia wyznaczania zamiennika WIBOR-u jest realizacja przepisów unijnych. Zamiennik co do zasady dotyczy umów, które już obowiązują. Projekt ustawy reguluje więc tylko i aż procedurę wyznaczania zamiennika, ale nie wskazuje, jaki to będzie zamiennik – stwierdził

Patkowski zapowiedział, że o ustaleniu zamiennika wskaźnika WIBOR zdecydują konsultacje z szeregiem głównych instytucji finansowych w kraju oraz z przedstawicielami sektora bankowego.

– Będzie to ustalane dopiero w toku negocjacji z sektorem bankowym, GPW Benchmark, Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Dopiero później zostanie wskazany drogą rozporządzenia Rady Ministrów – powiedział Piotr Patkowski, zaznaczając, że sprawa rozstrzygnie się zapewne na przestrzeni nadchodzących tygodni.

POLONIA to plan B

Co ciekawe, wskaźnik POLONIA, o którym mówiono na początku jako o możliwym zastępstwie WIBOR-u, to wyłącznie wyjście awaryjne.

– Osobną kwestią jest wskaźnik alternatywny wobec WIBOR-u. On obowiązuje umowy, które będą dopiero zawarte. On jest ustalany przez GPW Benchmark we współpracy z sektorem bankowym. Do tego nie będzie potrzebne rozporządzenie Rady Ministrów – poinformował podczas swojego przemówienia Patkowski.

Powiedział, że w sytuacji, w której nie udałoby się w najbliższych miesiącach wyznaczyć nowego wskaźnika alternatywnego wobec WIBOR-u, wówczas istnieje możliwość wyznaczenia wskaźnika awaryjnego, jakim będzie POLONIA, czyli wskaźnik opracowywany przez NBP.

– To jest jednak plan B – zaznaczył jednak Patkowski.

