Prezes polskiej spółki węglowej odwołany

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. to polski producent węgla kamiennego z siedzibą we wsi Bogdanka koło Łęcznej niedaleko Lublina w zagłębiu lubelskim. Spółka powstała w 1975 roku. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja dla podmiotu, to tereny gminy Puchaczów.

"Bogdanka" na koniec 2021 roku miała 23,1 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2 proc. udziału w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 roku podmiot należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld złotych w 2021 roku.

Odwołany prezes

Już w minioną środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że jest po rozmowie z szefem Grupy Enea Pawłem Majewskim. Polityk przekazał wówczas, iż w piątek, 16 września br. podczas rady nadzorczej "Bogdanki" rozpatrzony zostanie punkt o odwołaniu Artura Wasila, prezesa zarządu spółki od 21 marca 2018 roku.

Również w ostatnią środę Lubelski Węgiel "Bogdanka" podała, że "w związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia", ponownie obniżyła cel produkcyjny na ten rok do około 8,3 mln ton węgla handlowego z poziomu obniżonego 2 września do 9,2 mln ton (z 9,5 mln ton oczekiwanych wcześniej).

"Spółka podjęła działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. Działania, z uwagi na skalę zjawiska, są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym" – stwierdzono w oświadczeniu w tej sprawie.

Jak możemy przeczytać w piątkowym komunikacie "Bogdanki", "rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków prezesa zarządu panu Arturowi Wasilewskiemu – zastępcy prezesa zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych do dnia powołania prezesa zarządu, przy jednoczesnym wykonywaniu dotychczasowych obowiązków zastępcy prezesa zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych".

Czytaj też:

Znamy nowego prezesa Enei. Wcześniej kierował PGNiG