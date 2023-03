Solidarna Polska proponuje dodatki emerytalne dla sołtysów

Politycy Solidarnej Polski – Marcin Warchoł, Norbert Kaczmarczyk i Jan Kanthak – wystąpili w sobotę na konferencji prasowej przed gmachem Sejmu RP w Warszawie.

Tematem spotkania był projekt ustawy w sprawie dodatków emerytalnych dla sołtysów. Członkowie partii Zbigniewa Ziobry podkreślili w swoich wypowiedział, że bardzo doceniają codzienną pracę polskich sołtysów. Ich zdaniem, działalność ta jest "emanacją społeczeństwa obywatelskiego", a także "istotą demokracji".

Sołtysi "pierwszym łącznikiem"

– Spotykamy się z okazji Dnia Sołtysa. To niezwykle ważna funkcja społeczna, która w Polsce wykonuje zadania publiczne, jest blisko obywateli, mieszkańców. W Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów. Dzisiaj ich dzień. Dlatego przy okazji konferencji prasowej chcieliśmy ogłosić, że Solidarna Polska stworzyła projekt ustawy, który ma dawać dodatki emerytalne dla sołtysów, którzy tę funkcję pełnili co najmniej dwie kadencje. To rozwiązanie podobne, które funkcjonuje w stosunku do strażaków ochotników – powiedział na sobotniej konferencji wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak.

– Sołtysi są pierwszym łącznikiem między mieszkańcami a władzą lokalną. Ich wielka odpowiedzialność do tej pory, niestety, nie była doceniana. Dlatego, jako Solidarna Polska, chcemy tę lukę naprawić – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Życzenia od polityków

Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto, które przypada na 11 marca (choć lokalnie można napotkać inne daty). Z tej okazji życzenia sołtysom składają politycy.

"Z okazji #DzieńSołtysa składam wszystkim Sołtyskom i Sołtysom ogromne wyrazy wdzięczności i szacunku za codzienny trud i pracę na rzecz lokalnych wspólnot. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, drodzy Gospodarze Wsi, nasze małe ojczyzny mogą się stale rozwijać. Dziękuję!" – napisał na Twitterze prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Z okazji Dnia Sołtysa, składam serdeczne podziękowania wszystkim Sołtysom za zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Życzę Państwu dużo zdrowia, radości w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym oraz satysfakcji z pracy na rzecz sołectw" – przekazała z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska.

