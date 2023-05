Premier: Rozpoczęliśmy wielodekadowy proces

Trwa konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu udział biorą prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych.

Do panelu gospodarczego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego organizatorzy zaprosili prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską, dra Jakuba Rybackiego, Konrada Baneckiego i przedsiębiorcę i byłego posła Marka Jakubiaka.

Konwencja PiS. Morawiecki na panelu gospodarczym

Jeden wątków dyskusji dotyczył transformacji energetycznej. Padło wówczas pytanie o rozwój Polski w kontekście trwającej "dynamicznej transformacji energetycznej". Czy jest w ogóle możliwy?

Szef rządu odpowiedział, że "jak najbardziej tak". – My mocno staramy się o to, by warunki sprawiedliwej transformacji były wobec Polski spełnione. To znaczy ubiegamy się o takie środki, które pozwolą nam przeprowadzić transformację w szybszy sposób. Bez takich środków pokazujemy dłuższe horyzonty czasowe na transformację gospodarczą. Nasz model energetyczny jest w dużym stopniu oparty na stabilnych źródłach, jakie dzisiaj mamy, czyli węgiel, ale stopniowo zastępowany przez źródła zeroemisyjne, czyli atom i bardzo szybki rozwój energetyki odnawialnej wraz z rozwojem sieci przesyłowej. To też jest niezbędny warunek – powiedział Mateusz Morawiecki.

W kolejnej turze premier został następnie, czy Polska jest w stanie wypracować własne technologie, które pchną nas do przodu w tej dziedzinie. – Na razie większość tych technologii odnawialnych importujemy – zauważył prowadzący dyskusję Mariusz Staniszewski.

Premier: Transformacja energetyczna to proces na dekady

– Pracujemy nad rozwojem kompetencji w tym zakresie. Już kilka lat temu powołaliśmy pełnomocnika ds. kompetencji wodorowych, ale także rozwoju technologii wodorowych – to też jest jeden z kierunków rozwoju. Oczywiście potężnym zastrzykiem kompetencyjnym będzie budowa elektrowni atomowych – tych małych i tych większych – podkreślił polityk.

– Pytanie pana redaktora jest jak najbardziej zasadne, dlatego cieszę się, że spółki Skarbu Państwa też starają rozwijać kompetencje w zakresie energetyki odnawialnej, energetyki jądrowej. Jest bardzo ważne, aby to one nadawały impuls w tworzeniu nowych obszarów kompetencji w dziedzinie energetyki. Dostrzegam, że to się dzieje. To nie jest proces, który da się przeskoczyć, który można zbudować w ciągu pół roku. To jest wielodekadowy proces, który już rozpoczęliśmy. Jestem przekonany, że zmierzamy tutaj we właściwym kierunku – powiedział premier.

Czytaj też:

Morawiecki podczas konwencji PiS: Te programy wprowadzimy na stałeCzytaj też:

Anna Moskwa: W polityce energetycznej stawiamy na atom i OZE