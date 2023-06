Buda: Do udziału w programie kredyt 2 proc. przygotowuje się 8 banków

"Wejście w 'Bezpieczny Kredyt 2 proc.' proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych. Odnotowujemy również zainteresowanie Grupy PBS i SGB, co daje szansę na udział w programie dużej sieci banków spółdzielczych" – napisał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na swoim profilu na Twitterze.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w ramach programu "Bezpieczny kredyt" ma wynosić 2 proc. proc. Do kredytu na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Jego wysokość ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem).

Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł. W programie nie ma limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu. Obejmie mieszkania, nabywane na rynku pierwotnym i wtórnym. Dopłata ze strony państwa ma obejmować okres 10 lat.

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie. Prezydent podpisał ustawę

Na początku czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca. Zakłada ona uruchomienie rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Zakłada on umożliwienie zaciągnięcia bezpiecznego kredytu z oprocentowaniem 2 proc. Powyżej państwo będzie dokładało do zobowiązania wobec banku.

Program jest skierowany dla osób do 45 r. życia, które kupią pierwsze mieszkanie. Maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, a 600 tys. zł przy co najmniej 2 osobach. Co ważne, wkład własny nie jest wymagany. Dopłata do kredytu będzie trwała 10 lat. W programie nie ma limitu dot. powierzchni mieszkania.

Kolejny rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę jest możliwość założenia rachunku oszczędnościowego lub lokaty na cele mieszkaniowe. Ustawa wprowadza również premię mieszkaniową, która ma stanowić zabezpieczenie oszczędzającego przed utratą wartości gromadzonych środków, uwzględniając przy tym wzrost cen towarów i usług oraz zmianę poziomu kosztów budowy mieszkań w okresie oszczędzania.

