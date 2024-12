Dziennikarze TVP przyłapani z politykami KO. W sieci zawrzało

W niedzielę wieczorem media obiegła informacja o spotkaniu do, jakiego doszło w restauracji Orzo na stołecznym pl. Konstytucji.

Dziennikarze TVP na imprezie z politykami KO

To tam na wspólnym spotkaniu towarzyskim przyłapano polityków Koalicji Obywatelskiej i sprzyjających władzy dziennikarzy. Jak podaje m.in. portal wPolityce.pl, w przypadku polityków mowa o ministrze ds. europejskich Adamie Szłapce, pełnomocniku rządu ds. odbudowy po powodzi Marcinie Kierwińskim, pośle KO Pawle Kowalu, europosłance Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Jeśli zaś chodzi o stronę "dziennikarską" na spotkaniu zaobserwowano: prezesa neo-TVP Tomasza Syguta, likwidatora TVP Daniela Gorgosza, Kamilę Biedrzycką-Osicę, a także przedstawicieli "Gazety Wyborczej" na czele z Adamem Michnikiem i Jarosławem Kurskim.

"Tak pewnie oligarchia Putina chleje z Russia Today"

Spotkanie wywołało poruszenie w sieci. Szczególnie, że na platformie X pojawiły się nagrania i zdjęcia. W mocnych słowach biesiadę skomentował Dawid Wildstein.

"Boże, co za kompromitacja i upadek. Właśnie widzę jak Gorgosz, Michnik, Kasia i Markowski ze szkła kontaktowego TVN, Sygut, Kurski z GW, Kierwiński, Kowal i Biedrzycka, chleją sobie w restauracji na pl konstytucji. Wolne media? Gdyby jeszcze ktokolwiek potrzebował dowodu, że ta władza to cyniczni politycy i zblatowani z nimi towarzysko i biznesowo funkcjonariusze medialni. To są standardy jakiegoś bantustanu. Tak pewnie oligarchia Putina chleje z Russia Today. Jeden układ, tak samo głęboki jak i patologiczny" – napisał dziennikarz.

twittertwittertwittertwitterCzytaj też:

"Ja się pana nie boję", "niech pan zamknie jadaczkę!". Awantura w TVP InfoCzytaj też:

Zamieszanie wokół nowego programu TVP. "Widzę, że ktoś szuka sensacji"