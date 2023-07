Ministerstwo Sprawiedliwości: Coraz więcej Polaków korzysta z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W środę wiceminister Marcin Romanowski otworzył w Ministerstwie Sprawiedliwości posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: prezydenta, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, a także organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie porady udzielane są w ok. 1500 punktach w całej Polsce. Z roku na rok rośnie popularność systemu. W 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało ponad 315 tys. obywateli. W kolejnym roku liczba udzielonych porad wzrosła do prawie 390 tys. Natomiast w minionym roku było to już niemal 460 tys. porad i konsultacji. Z kolei tylko w ciągu pierwszego półrocza 2023 r. ze świadczeń skorzystało ok. 290 tys. potrzebujących.

Podczas środowych obrad ustalono, że niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych w 2024 r., tak aby system mógł objąć więcej obywateli potrzebujących prawnego wsparcia. – Widoczny z roku na rok wzrost liczby udzielanych porad pokazuje rosnącą popularność systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. To dowodzi, jak bardzo potrzebna jest ta usługa – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski.

