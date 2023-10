O ile urosła polska gospodarka? GUS podał dane

"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 20.04.2023 r. o 0,2 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2022 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 20.04.2023 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2022 dotyczących: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora, wyjaśnił Urząd.

Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe

W dniach 3-4 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli: 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 października – przekazał w środowym komunikacie Narodowy Bank Polski.

Spadek inflacji

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,4 proc..

Ekonomiści szacują spadek inflacji bazowej we wrześniu do ok. 8,5-9 proc. r/r z 10,1 proc. notowanych w sierpniu. Analitycy wskazują, że spadek inflacji będzie sprzyjał odbudowie konsumpcji. Zdaniem części ekonomistów, w kontekście przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych w 2024 jest ograniczona.

