Orlen zwiększa wydobycie gazu na Morzu Północnym

Wielkość zasobów szacowana jest na 0,8-2,6 mln metrów sześciennych ekwiwalentu ropy. Dzięki wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury wydobywczej, uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Obajtek: Nie tylko zwiększenie wydobycia

"Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli Grupie ORLEN na zwiększenie produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, ale poprawi także wskaźniki rentowności i stopień wykorzystania zasobów całego obszaru. Do 2030 r. planujemy zwiększyć ilość produkowanego gazu do 12 mld metrów sześciennych rocznie, z czego połowa będzie pochodzić z Norwegii. Chcemy osiągnąć ten cel przy jednoczesnej redukcji intensywności emisji CO2" – napisał na portalu X prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Odkrycia nowych zasobów gazu dokonano na złożu Dougal, który znajduje się około 1,5 km na południe od złoża Gina Krog. Odwiert poszukiwawczy jest przygotowywany do prowadzenia eksploatacji, której rozpoczęcie ma nastąpić jeszcze w 2023 roku. Wydobywany surowiec, którego wolumen szacowany jest na 0,8-2,6 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy, będzie przesyłany na platformę produkcyjną Gina Krog. Uwzględniając Dougal, szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Do tej pory ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy.

Spółka Orlenu wydobywa na Morzu Północnym

Gina Krog jest jednym z 19 złóż eksploatowanych obecnie przez PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN. Spółka posiada udziały w 90 koncesjach, co daje jej szóste miejsce wśród firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Aktualnie zasoby ropy i gazu PGNiG Upstream Norway wynoszą ponad 55 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje 8. pozycję.

W roku 2022 Grupa ORLEN wyprodukowała ze swoich norweskich złóż 3,5 mld m sześc. gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20 proc. ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na ten surowiec.

Operatorem Gina Krog jest Equinor Energy AS, który posiada w nim 58,7 proc. udziałów. Pozostałe należą do KUFPEC Norway AS (30 proc.) oraz PGNiG Upstream Norway AS (11,3 proc.).

