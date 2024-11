"Świadome niszczenie fundamentów ładu ustrojowego". Duda: Obserwuję to z niepokojem

Prezydent skierował list do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W dokumencie odniósł się do ostatnich wydarzeń wokół Trybunału: ataków na jego niezależność oraz propozycję obniżenia jego budżetu w zakresie wynagrodzenia sędziów.

Duda: Bezprecedensowe ataki na TK

Andrzej Duda wskazał, że "niektórzy ludzie mediów, politycy i politykujący prawnicy wypowiadają się na temat Trybunału, «oszczędnie gospodarując prawdą»”. Za słowami idzie też, według prezydenta, łamanie prawa polegające na nierespektowaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez część osób reprezentujących organy i urzędy państwowe.

Próbę ograniczenia budżetu Trybunału nazwał prezydent "bezprecedensową w historii Polski po 1989 roku".

"Nazwę to po imieniu: jest to świadome niszczenie fundamentów ładu ustrojowego i pokoju społecznego w Rzeczypospolitej. Działanie to jest kontynuowane, a nawet intensyfikowane w obliczu wyjątkowego wyzwania dla całego systemu władz publicznych, jakim jest trwająca zbrojna agresja wrogiego nam sąsiedniego państwa na inne, również sąsiadujące z Polską suwerenne państwo. Obserwuję to z najwyższym niepokojem" – napisał prezydent.

Duda podkreślił, że ataki na Trybunał Konstytucyjny stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego obywateli, w szczególności przestrzegania praw człowieka. Wyroki TK, na podstawie art. 190 ust. 1 konstytucji, mają moc powszechnie obowiązującą. Można je analizować i krytykować, ale żaden organ państwowy nie ma prawa uznawać ich za nieistniejące.

"Nie ustanę w staraniach o to, aby usuwać wszelkie zagrożenia dla Rzeczypospolitej, jej obywateli, jej porządku prawnego i pomyślnej przyszłości. Wyrażam też nadzieję i oczekiwanie, że Panie i Panowie Sędziowie będą mogli spokojnie i bez przeszkód pełnić swoją misję" – napisał Andrzej Duda.

