Co Polacy wiedzą o podatkach? Zatrważający wynik badania

Jak wskazuje w piątek "Rzeczpospolita", takie wnioski płyną z badania "Co Polacy wiedzą o podatkach?", przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie e-pity.

Jak wskazuje "Rz", dwie trzecie respondentów deklaruje znajomość swoich praw w zakresie podatków. Jakie podatki znają ankietowani? Otóż z badania wynika, że Polacy najczęściej deklarują znajomość PIT. Mowa w tym przypadku o 85 proc. pytanych. Z kolei 75 proc. uczestników badania kojarzy podatek VAT i podatek od nieruchomości. Żadnego podatku nie zna jedynie 5 proc. badanych.

Myślą, że nie płacą VAT i akcyzy

Poważny problem pokazują jednak odpowiedzi na inne pytanie. "Więcej światła na to, co Polacy wiedzą o podatkach, rzucają odpowiedzi na pytanie, jakie płacili lub płacą ci, którzy deklarują, że znają przynajmniej jeden. I tu nie jest już różowo. Bo o ile znów najczęściej wskazanie padało na PIT – 77 proc., o tyle już na VAT wskazało tylko 55 proc. pytanych, a na akcyzę niecałe 21 proc." – czytamy w "Rzeczpospolitej". Oznacza to, że prawie 80 procent respondentów myśli, że nie płaci podatku akcyzowego.

Choć wydaje się to niemożliwe, z badania wynika, że prawie 5 proc. z tej grupy twierdzi, że nie zapłaciła i nie płaci żadnej daniny.

Badanie metodą wywiadu online odbyło się w październiku 2023 r. na reprezentatywnej grupie 1002 ankietowanych.