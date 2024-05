"Koszty latania wzrosną". Jaki ostrzega przed działaniami UE

Jak informuje na swoim profilu w serwisie X europoseł Patryk Jaki, Unia Europejska szykuje "nowe ekologiczne podatki na podróżowanie samolotem". Rozwiązania są częścią Zielonego Ładu, za którym jak pisze Jaki, głosowali eurodeputowani z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W wyniku działań UE wkrótce koszty lotów będą trzykrotnie wyższe niż obecnie.

Podróżowanie samolotem będzie droższe

Jak przypomniał polityk, sektor lotniczy już jest obciążony unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Jak na razie, nie widać tego odzwierciedla w cenach biletów, ponieważ linie lotnicze mogą korzystać z darmowych uprawnień do emisji. Jak jednak pisze europoseł, ulgi będą stopniowo wycofywane co "wygeneruje ogromne koszty pewnie przerzucone na pasażerów".

"Do tego od 2025 roku linie lotnicze będą musiały używać domieszki «zrównoważonych» paliw – na początku ma to być jedynie 2 procent, a docelowo wartość ta ma dojść do 75 procent. Dodatkowym kosztem są też opłaty w ramach systemu CORSIA. Czyli proklimatyczne działania rekompensujące emisje. Wszystko to razem wzięte spowoduje, że koszty latania wzrosną – eksperci szacują, że nawet 2-3 krotnie" – napisał Jaki.

Dalej polityk stwierdza, że zapowiadane zmiany w polityce klimatycznej będą oznaczały, że "znów ogromna część Polaków nie będzie mogła podróżować samolotem". Jaki dodał, że Suwerenna Polska będzie domagała się wycofania z zaproponowanych zmian.

twitter

Wielomiliardowe wydatki

Jaki przywołał także opinię organizacji Uniting Aviation, która ostrzega przed wielomiliardowymi wydatkami na wprowadzanie zielonych polityk.

"Według szacunków organizacji skupiających przewoźników do 2030 roku linie lotnicze mają wydać 62 miliardy euro na opłaty klimatyczne, rozwój e-paliw czy zakup nowych maszyn. A produkcja nowych samolotów również wiąże się z emisją dodatkowych ton dwutlenku węgla – przekonują przedstawiciele branży" – napisał europoseł na swoim koncie w serwisie X.

Czytaj też:

Patryk Jaki deklasuje innych europosłów. Miażdżący rankingCzytaj też:

"Ostrzegałem. Wtedy mnie wyśmiewano". Jaki: Posłuchajcie dzisiaj Sikorskiego