Eurogierek

PŁYWANIE W KISIELU | Organizacja WindEurope dopisała ciekawy ciąg dalszy do mojego starego tekstu o podobieństwach „polityki klimatycznej” Unii Europejskiej do gierkowskiego „planu Wisła” i – szerzej – zarządzania obecną UE do dawnych „demokracji ludowych”.

Otóż wspomniana organizacja alarmuje, że już ponad 500 GW „zielonych” mocy z wiatraków marnuje się, gdyż postawione, gotowe do pracy wiatraki nie są przyłączane do sieci. Nie tylko w krajach „nowej Europy”, takich jak Polska, gdzie byłoby to wybaczalne, lecz także w unijnych mocarstwach, z Niemcami na czele.