Jak obniżyć Polakom rachunki za prąd? Rząd ma nową propozycję

Rząd Donalda Tuska chce opóźnić nową taryfę na prąd do 1 października, by dać przestrzeń do niższych cen.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, rząd planuje przyjąć w drugim kwartale br. projekt nowelizacji zakładający przesunięcie rozpoczęcia obowiązywania zmienionych taryf energii elektrycznej na 1 października 2025 r. (zamiast 1 lipca) celem umożliwienia obniżenia cen dla gospodarstw domowych w drugiej połowie tego roku. Rząd chce przesunąć taryfy na energię elektryczną "Podstawową zmianą, którą proponuje się wprowadzić do ustawy (o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej) jest wskazanie jako rozpoczęcie obowiązywania zmienionych w taryfach cen energii elektrycznej na dzień 1 października 2025 r. w miejsce obecnie wskazanej w ustawie daty 1 lipca 2025 r." – czytamy w wykazie. Według obecnego stanu prawnego sprzedawcy pełniący funkcję sprzedawców z urzędu są zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę stosowanych taryf dla gospodarstw domowych na II poł. 2025 r. celem skorzystania z aktualnie stabilnej sytuacji na rynku hurtowym i obniżenie cen dla gospodarstw domowych w II poł. 2025 r. Ceny prądu. Jak obniżyć rachunki? "Aktualne warunki kształtowania się cen na rynkach hurtowych energii elektrycznej (400-500 zł/MWh) wskazują na przestrzeń do obniżenia cen w taryfach dla energii elektrycznej sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu dla gospodarstw domowych. Przesunięcie terminu wejścia w życie zmienionych taryf dla energii elektrycznej pozwoli na pełniejsze odzwierciedlenie warunków rynkowych w tych taryfach" – napisano. Dodatkowo projekt przewiduje zmiany w obowiązujących przepisach, które zapewnią techniczną możliwość realizacji tego rozwiązania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedsiębiorstwa energetyczne – sprzedawców pełniących funkcję sprzedawców z urzędu na rynku energii elektrycznej – podano w wykazie. Czytaj też:

Koniec taryfy ulgowej? Rząd może odmrozić ceny prądu