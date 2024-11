Ceny prądu w 2025 roku mają być niższe. "Chciałbym uspokoić Polaków"

– Plan dotyczący mrożenia cen energii jest prawie gotowy, na początku przyszłego tygodnia przedstawię go premierowi. Chciałbym absolutnie uspokoić Polki i Polaków, że o zawartość portfeli z tytułu energii mogą być bardzo, bardzo spokojni – powiedział Domański w TVN24.

– Chcemy, by rozwiązania były tak skonstruowane, aby przez cały 2025 rok ceny energii dla Polaków co najmniej nie rosły. Chciałbym zauważyć dwie rzeczy. Ceny energii na rynku spadają i to wyraźnie. Po drugie, wyraźnie przyspieszyliśmy transformację energetyczną – coś, co PiS absolutnie zaniedbał – przekonywał minister.

Domański: Ceny energii spadają i będą spadać

Wskazał, że obecnie przyłączanych OZE do systemu jest więcej, "dzięki czemu ceny energii spadają i będą spadać". – Zależy nam na tym, nie by utrzymać ceny energii, ale by ceny energii dla gospodarstw domowych wręcz spadały – zapowiedział szef MF.

– Będę przekonywał do tego, że potrzebujemy uelastycznienia chociażby taryf, by konkurencja na rynku energii była po prostu wyższa, dzięki czemu ceny energii dla gospodarstw domowych będą niższe – argumentował Domański.

Tusk zwrócił się do ministra finansów

W ubiegłą sobotę Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra finansów o pilne przedstawienie projektu dotyczącego mrożenia cen energii na 2025 r.

W czerwcu prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP.

