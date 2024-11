Tusk o cenach energii: Długo myślałem, czy powiedzieć to wprost, ale powiem

Szef rządu stwierdził na konferencji prasowej w sobotę, że zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych "może także oznaczać, przynajmniej na początku, zwiększenie jeszcze konkurencyjności gospodarki amerykańskiej, głównie ze względu na ceny energii".

– My mamy problem. Powiedziałem sobie, że nie będę o poprzednikach tutaj mówił, ale warto jednak mieć świadomość, ile dziesiątek miliardów, a właściwie setek miliardów złotych poszło na zmarnowanie i nie zostało wykorzystanych na szybszą transformację polskiej energetyki – przekonywał.

– Nie dość, że Europa ma średnio 2,5 razy droższą energię niż Stany Zjednoczone, to my jesteśmy niestety w czołówce cen energii – dodał.

Premier: Długo myślałem, czy powiedzieć to wprost, ale powiem to

Tusk podkreślił, że podczas ostatniego szczytu w Budapeszcie "wszyscy (przywódcy – red.) bez wyjątku mówili, jak my możemy w ogóle gadać o konkurencyjności europejskiej, w tym polskiej, gospodarki, jeśli będziemy mieli najdroższą energię w świecie. To jest po prostu nierealizowalne".

– Długo myślałem, czy powiedzieć to wprost, ale powiem to wprost. Niektóre założenia dotyczące emisji CO2 rozbrajają europejską gospodarkę, nawet w takich oczywistych kwestiach jak energetyka wodorowa – stwierdził.

Dalej mówił, że obecnie w Europie wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić z "przesadnie wyśrubowanymi kryteriami środowiskowymi w Unii Europejskiej". Jak dodał, "nie możemy udawać, że nie stoimy przed tym dylematem".

– Chcemy mieć tanią energię, chcemy konkurować z resztą świata, chcemy mieć naprawdę konkurencyjną gospodarkę. Chcemy, żeby ludzie się czuli bezpiecznie także w Polsce, jeśli chodzi o ceny energii. Musimy budować taki system, który daje nam szanse na konkurencję, choćby ze Stanami Zjednoczonymi w tej kwestii – oświadczył.

Tusk o mrożeniu cen energii

– Zwróciłem się zresztą do ministra finansów, żeby naprawdę pilnie przedstawił sposób mrożenia cen energii, także na przyszły rok – poinformował Tusk. Według niego "te perspektywy nie są najgorsze na drugą połowę przyszłego roku".

– Ale żeby nie było poczucia niepewności, ministrowie zobowiązali się, że przedstawią mi w najbliższych dniach konkretny projekt zamrożenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, ale myślimy także o producentach – powiedział.

– Ja nie pozwolę, żeby Polska w tej grze wypadła źle ze względu na ceny energii. Tutaj ministrowie wiedzą, co mają robić. Będę też rozmawiał z samorządowcami (...). My będziemy podejmować kroki akceptowalne, odpowiedzialne. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma, bo my dlatego mamy droższą energię – zakończył premier.

