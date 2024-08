Złe wieści dla lokujący oszczędności w obligacje. Będzie trudniej o zysk

"Od września oprocentowanie obligacji oszczędnościowych zostanie dostosowane do zmian zachodzących na rynku finansowym i urealnione zostaną opłaty za przedterminowy wykup dla nowo emitowanych obligacji" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak informuje Business Insider Polski, komunikat resortu finansów w praktyce oznacza pogorszenie warunków dla osób zainteresowanych zakupem obligacji.

Nowa oferta obligacji

Jak poinformowało MF, nowe oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP sprzedawanych we wrześniu, wyniesie 5,75 proc. dla obligacji 1-rocznych i odpowiednio 5,90 proc. dla 2-letnich, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Do końca sierpnia oprocentowanie tych instrumentów wynosi odpowiednio 5,95 i 6,15 proc.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych we wrześniu instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych i 0,15 proc. dla 2-letnich. W drugim przypadku marża podskoczy o 0,2 pkt proc.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,95 proc. (wcześniej było to 6,2 proc.). Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 4-letnie 6,30 proc. (do końca tego miesiące będzie to 6,55 proc.) oraz 10-letnie 6,55 proc. (do końca sierpnia – 6,8 proc.).

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,50 proc. (obecnie 6,75 proc.) i 6,80 proc. (teraz 7,05 proc.) w pierwszym roku.

"Nowe opłaty za przedterminowy wykup dla obligacji emitowanych we wrześniu wynosić będą 1,00 zł dla obligacji 3-letnich, 2,00 zł dla 4-letnich i 3,00 zł dla obligacji o terminie wykupu 10 lat. Opłaty przy przedterminowym wykupie obligacji rodzinnych wynosić będą odpowiednio 2,00 zł dla 6-letnich i 3,00 zł dla instrumentów 12-letnich. Nie zmieniamy wysokości opłat dla obligacji o najkrótszym okresie zapadalności – 1-rocznych i 2-letnich, które wynoszą 0,50 zł w przypadku przedterminowego wykupu obligacji 1-rocznych i 0,70 zł za każdą sztukę instrumentów 2-letnich" – czytamy w komunikacie.

