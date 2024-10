Będzie nowy banknot? Wysoki nominał

O możliwości wprowadzenia banknotu o nominale 1000 zł prezes NBP Adam Glapiński mówił już w 2021 roku. Szef NBP zaznaczał, że stanie się to w jego drugiej kadencji w fotelu szefa banku centralnego, która kończy się 21 czerwca 2028 roku.

Teraz do tematu odniósł się Krzysztof Kowalczyk z Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

– Na razie nie pracujemy nad tym projektem, ale gdzieś około 2025 lub 2026 istnieje możliwość, że taki nominał pojawi się w obiegu – powiedział w Polskim Radiu 24.

Media przypominają, że Adam Glapiński już jakiś czas temu mówił, że chciałby, aby na banknocie o nominale 1000 zł obecny był wizerunek kobiety. Prezes NBP wskazał w tym kontekście na Jadwigę Andegaweńską.

Byłby to pierwszy przypadek, kiedy po denominacji w 1982 roku na banknocie pojawił się wizerunek kobiety. Wcześniej na banknocie o wartości 20 zł widniała Maria Skłodowska-Curie – zauważa serwis biznes.interia.pl.

Inflacja. GUS podał wstępne dane za wrzesień 2024 r.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2024 r. według wstępnych danych – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,9 proc. (wskaźnik cen 104,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – czytamy w komunikacie GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,7 proc. rok do roku. Ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,4 proc. Ceny paliw do prywatnych środków transportu to spadek o 2 proc. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 0,2 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 3,4 proc.

